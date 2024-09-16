Вокзал Адлера возглавил рейтинг по пассажиропотоку на СКЖД за январь-август

С крупнейших вокзалов СКЖД за период с января по август 2024 года отправили более 30,3 млн пассажиров. Лидерами по пассажиропотоку стали вокзалы Адлера и Сочи, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом пассажиропоток на вокзалах СКЖД за восемь месяцев 2024 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. За указанный период с вокзала Адлера отправили 5,4 млн пассажиров, с вокзала Сочи – 3,4 млн. Тройку лидеров замыкает Ростов-Главный, откуда отправили 3,1 млн пассажиров.

Также в десятку популярных у пассажиров вокзальных комплексов вошли Краснодар-1 (2,9 млн человек), Анапа (1,4 млн), Туапсе (1,1 млн), Лазаревская (1,3 млн), Кисловодск (988 тыс.), Пятигорск (942 тыс.), Новороссийск (926 тыс.).

Наилучшую динамику по пассажиропотоку показал вокзал Эсто-Садок (91 тыс. пассажиров, прирост на 39%). Также большой прирост наблюдается у станций Олимпийский парк (+23%, 827 тыс.) и Роза Хутор (+23%, 439 тыс.).

Ранее сообщалось, что через пограничный пункт «Адлер» с начала года проехали около 2 млн автомобилей. Пересекли российско-абхазскую границу более 9 млн человек.

Вячеслав Рыжков