У «Сочинского мясокомбината» сменился руководитель

АО «Сочинский мясокомбинат» получил новое руководство. С 11 сентября вместо Рамиля Нигмадзянова организацию возглавляет управляющая компания ГК «Агро-Центр», говорится в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сочинский мясокомбинат» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Основной вид деятельности — производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса. За 2023 год компания заработала более 1,6 млрд руб., чистая прибыль превысила 8,9 млн руб.

До 2022 года компания два года подряд несла убытки. В 2020 году чистая убыль превысила 110,6 млн руб., в 2021-м — более 254 млн руб. Уже в 2022 году компания получила почти 6,2 млн руб. прибыли. В 2021 году у комбината возникли проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. Компания входила в тройку самых крупных должников с долгом в 23 млн руб.

Вячеслав Рыжков