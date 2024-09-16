СКР проводит проверку по факту гибели мужчины на пляже в Сочи

СК России инициировал проверку по факту гибели неизвестного мужчины на сочинском пляже. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В воскресенье, 15 сентября, на пляже в районе 73 км отдыхающие наткнулись на тело мужчины. Личность пострадавшего пока неизвестна.

В СМИ появилась информация о том, что в этот день на пляже не было спасателей, а в медпункте были только сапы и пластиковые стулья. Из моря тело, как утверждается в публикациях, вытаскивали туристы, которые потом пытались реанимировать утонувшего. Спасти мужчину не удалось.

«Территориальным следственным отделом СКР по краю по факту гибели мужчины проводится проверка, следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего»,— сообщили «Ъ-Сочи» в ведомстве.

За несколько дней до этого, 11 сентября, рядом с недостроенным зданием на улице Мира Адлерского района Сочи местные жители обнаружили скрытое в кустах тело женщины. В связи с этим происшествием работники территориального следственного отдела СКР также проводят доследственную проверку, направленную на установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования обстоятельств гибели футболиста в Сочи. В то же время родственники усопшего озвучивают свою версию произошедшего в социальных сетях.

Мария Удовик