Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов рядом с пешеходами

Водители электросамокатов и велосипедисты при встречном разъезде с пешеходом (или при его опережении) будут обязаны снизить скорость до 10 км/ч. При этом вводится запрет на «принуждения пешехода предоставить преимущество в передвижении» электросамокату с помощью звукового сигнала. Велосипедист и лицо, использующее электросамокат, должны будут соблюдать такую дистанцию до пешехода, которая позволит избежать столкновения с ним. Такие нормы содержатся в проекте поправок к ПДД, который опубликовал Минтранс.

Также уточняются обязанности самих пешеходов. По действующим правилам, переходя на улицу вне перехода, граждане не должны «создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства», не убедившись в отсутствии приближающихся машин. В новой редакции Минтранс предлагает обязать пешеходов уступать дорогу приближающимся автомобилям и не создавать для них помех.

Внесенный пакет изменений в ПДД содержит большое количество поправок, связанных с регистрацией, управлением электросамокатами, мопедами и электровелосипедами. Подробнее читайте в обзоре «Ъ»

Иван Буранов