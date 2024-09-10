Главные новости за 10 сентября. Сочи

На канатных дорогах Красной Поляны в скором времени стартуют регламентные работы. В этот период туристы не смогут ими воспользоваться.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Россию первого места на сочинской Олимпиаде 2014 года. Инстанция отклонила апелляции биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

В связи с ограничением полетов в ночь с 9 на 10 сентября в аэропортах Москвы и Казани в течение суток вторника могут корректировать расписание рейсов в Сочи и из него. Были задержаны пять рейсов на прилет из Москвы, они же на вылет — из-за закрытия воздушного пространства. Речи о массовой задержке рейсов не идет, отметили в воздушной гавани курорта.

В Центральном районе Сочи вновь выставили на продажу отель «Магнолия», стоимость объекта оценивается в 6,5 млрд руб. В октябре 2023 года гостиницу пытались продать за 4,5 млрд руб.

В Сочи с 10 по 13 сентября проходит IX Всероссийская неделя охраны труда в Парке науки и искусства «Сириус». В рамках события запланировали более 150 мероприятий.

Таможенники на пункте пропуска «Адлер» на границы Сочи с Абхазией задержали партию насвая в тайнике автомобиля. Турист пытался провезти в соседнее государство более 45 кг запрещенного вещества.

На станции Горный Воздух в Сочи электропоезд «Аэропорт Сочи — Лазаревская» сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия.

За прошедшую неделю на территории Сочи зарегистрировали около 50 случаев заражения коронавирусом. В целом в Краснодарском крае заболели 706 граждан.

По инициативе главы Сочи Андрея Прошунина в преддверии 87-летия образования Краснодарского края на курорте подготовили около 50 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, культурное просвещение и спортивные активности.