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Гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия» вновь пытаются продать за 6,5 млрд рублей

В Центральном районе Сочи вновь выставили на продажу отель «Магнолия», стоимость объекта оценивается в 6,5 млрд руб. В октябре 2023 года гостиницу пытались продать за 4,5 млрд руб., говорится в объявлении.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Отель расположен на Курортном проспекте, 50/1. Площадь комплекса — более 17 тыс. кв. м, цена за 1 кв. м — 370 тыс. руб. В объявлении также указано, что ежемесячная прибыль гостиницы составляет 35 млн руб., отель продается вместе с оборудованием и мебелью.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия"» зарегистрирована в Сочи в 1994 году. Общество специализируется на деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Учредителем является Юлия Гасанова, гендиректор — Ирина Вернигора. Выручка от продажи компании за 2023 год составила 302 млн руб., прибыль — 48 млн руб.

ГК «Сочи-Магнолия» осенью 2023 года уже пытались продать за 4,5 млрд руб. Комплекс состоит из трех корпусов: отель «Магнолия» (9-этажное здание), корпус «Сочи» (5-этажное здание, отель «Сочи»), а также корпус с ТЦ «Сочи-Магнолия». Рядом с гостиницей находится ботанический парк Сочи – «Дендрарий», говорится на официальном сайте комплекса. Стоимость размещения в сутки в октябре 2024 года составляет от 4,4 до 6,1 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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