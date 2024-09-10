Коронавирусом в Сочи за неделю заболели около 50 человек

За прошедшую неделю на территории Сочи зарегистрировали около 50 случаев заражения коронавирусом. В целом в Краснодарском крае заболели 706 граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых ковид-пациентов в Краснодаре — свыше 280. Следом по уровню заболеваемости идет Новороссийск с более чем 54 зараженными. Тройку лидеров в крае замыкает Сочи. В Тимашевском районе 44 заразившихся, Армавире — 33, в Кущевском районе — 26. В Горячем Ключе 25 новых ковид-пациентов.

В целом по краю со 2 по 8 сентября коронавирусом заболели 706 жителей, госпитализированы 145 человек. Выписаны с выздоровлением 698 граждан. Трое пациентов скончались.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи составила 57 случаев. В крае за тот же период заболели 718 человек. Госпитализировали 158 человек. С выздоровлением выписали 603 пациентов. Четверо граждан скончались.

Вячеслав Рыжков