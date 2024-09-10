Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коронавирусом в Сочи за неделю заболели около 50 человек

За прошедшую неделю на территории Сочи зарегистрировали около 50 случаев заражения коронавирусом. В целом в Краснодарском крае заболели 706 граждан.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых ковид-пациентов в Краснодаре — свыше 280. Следом по уровню заболеваемости идет Новороссийск с более чем 54 зараженными. Тройку лидеров в крае замыкает Сочи. В Тимашевском районе 44 заразившихся, Армавире — 33, в Кущевском районе — 26. В Горячем Ключе 25 новых ковид-пациентов.

В целом по краю со 2 по 8 сентября коронавирусом заболели 706 жителей, госпитализированы 145 человек. Выписаны с выздоровлением 698 граждан. Трое пациентов скончались.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи составила 57 случаев. В крае за тот же период заболели 718 человек. Госпитализировали 158 человек. С выздоровлением выписали 603 пациентов. Четверо граждан скончались.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...