В Сочи подготовили порядка 50 мероприятий к 87-летию Кубани

По инициативе главы Сочи Андрея Прошунина в преддверии 87-летия образования Краснодарского края на курорте подготовили около 50 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, культурное просвещение и спортивные активности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Праздничные мероприятия, запланированные на 13 сентября, охватят все районы курорта. В 8:00 начнется торжественное поднятие флага Краснодарского края.

В Центральном районе на площади Флага пройдет выставка декоративно-прикладного искусства и мастер-классы, а также состоится масштабная концертная программа. Парк «Ривьера» станет площадкой для командных соревнований среди студентов вузов и ссузов, а на площади городского дома культуры «Юбилейный» желающие смогут увидеть концерт и фильм «Стряпуха».

В Хостинском районе курорта пройдет выставка-ярмарка народного творчества на площади Дома творчества и досуга «Луч», а на набережной реки Мацесты пройдет легкоатлетический забег. Тематические мероприятия также подготовили в Музее истории Хостинского района и Доме культуры «Кудепста». Завершится день концертом «Живи и процветай, Кубанский край!» в Доме творчества и досуга «Луч».

В Адлерском районе молодежный квест и активности пройдут в сквере 85-летия Краснодарского края, а праздничные концерты пройдут в скверах «Горный» и в сельских домах культуры. В Адлерском парке культуры и отдыха состоится концерт «Люблю тебя, моя Кубань», выставки и мастер-классы.

В этнографическом музее Лазаревского района пройдет экскурсия «История малой Родины», а в Центре кино и культуры «Восход» покажут фильм о символике края. В сквере имени Кирова запланированы тематические акции и игры, а в Лазаревском центре национальных культур им. К.С. Мазлумяна — казачьи игры и фестиваль-ярмарка народных промыслов.

На медиаэкранах во всех районах Сочи будет транслироваться праздничный контент, посвященный Дню образования Краснодарского края. В честь праздника город украсит вечернее световое оформление на телевизионной вышке и фасадах гостиничных комплексов.

Мария Удовик