Несколько рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в Москве

В связи с ограничением полетов в ночь с 9 на 10 сентября в аэропортах Москвы и Казани в течение суток вторника могут корректировать расписание рейсов в Сочи и из него, предупредили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В аэропорту уточнили «Ъ-Сочи», что были задержаны пять рейсов на прилет из Москвы, они же на вылет — из-за закрытия воздушного пространства. Речи о массовой задержке рейсов не идет, отметили в воздушной гавани.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что вынужденно приземлились на запасные аэродромы пять самолетов: U6-242 Сочи — Домодедово, U6-6006 Сочи — Домодедово, U6-462 Сочи — Домодедово, U6-2772 Самарканд — Домодедово, U6-2710 Ош — Домодедово. Были задержаны несколько рейсов в Сочи: U6-171 Домодедово — Сочи, U6-185 Домодедово — Сочи, U6-221 Домодедово — Сочи.

В авиакомпании призвали следить за актуальным временем вылета и прилета. Пассажиров просят с пониманием отнестись к мерам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В связи с ограничением полетов, в ночь с 9 на 10 сентября в Московском авиационном узле, а также в Казани, в течение дня 10 cентября авиакомпании могут корректировать расписание рейсов в/из Сочи, с учетом веерных задержек дальнейших рейсов, выполняемых на тех же воздушных судах»,— говорится в заявлении аэропорта Сочи.

Также появилась информация о том, что рейсы в Казань из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на аэропорт Казань.

Ограничения в аэропортах Москвы и Казани ввели ночью 10 сентября. С 9:00 ограничения на работу аэропорта Казань сняли.

Вячеслав Рыжков