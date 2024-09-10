Россию лишили первого места на сочинской Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Россию первого места на сочинской Олимпиаде 2014 года. Инстанция отклонила апелляции биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, пишет «Ъ» со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Биатлонистов в 2020 году дисквалифицировали за нарушения антидопингового регламента. При этом санкции наложили на спортсменов, когда они уже завершили карьеру. Светлану Слепцову обвинили в употреблении остарина, Евгения Устюгова — оксандролона.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 опубликовало доклад с обвинениями России в якобы существовании допинговой программы, которой продиктован олимпийский успех. В документе также говорилось о якобы имевшей место быть системе подмены проб в Сочи. Россия данные обвинения отрицала.

Первоначально у России пытались отсудить 13 призовых мест. Обращения в CAS помогли вернуть девять из них. В списке изъятых наград значились два золота, завоеванных бобслеистами, Россия таким образом сохраняла первенство в медальном зачете. После отклонения апелляции Евгения Устюгова российская команда оказалась на втором месте.

Вячеслав Рыжков