В Сочи стартовала IX Всероссийская неделя охраны труда

В Сочи с 10 по 13 сентября проходит IX Всероссийская неделя охраны труда в Парке науки и искусства «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прессс-служба администрации Краснодарского края Фото: Прессс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в рамках события запланировали более 150 мероприятий. Основной фокус международной повестки направят на участие министров труда и занятости стран БРИКС.

Главной темой 2024 года стало формирование культуры безопасного труда. Эксперты из разных регионов России и стран зарубежья обсудят инновационные подходы и использование цифровых технологий в сфере охраны труда.

Главным событием станет пленарное заседание «Культура безопасности труда» 11 сентября. Также в рамках недели пройдут Дни службы занятости, подведение итогов конкурсов и награждение финалистов.

Мария Удовик