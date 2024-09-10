Электропоезд в Сочи насмерть сбил женщину

На станции Горный воздух в Сочи электропоезд «Аэропорт Сочи-Лазаревская» сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В дежурную часть поступило сообщение о смертельном наезде на женщину, произошедшем на станции Горный воздух. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, машинист, заметив пешехода на путях, многократно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Жертвой инцидента оказалась 59-летняя женщина.

Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе уточнили, что поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, не может остановиться мгновенно: по инерции он пройдет еще около 1 км после нажатия на тормоза. Пешеходам настоятельно рекомендуют переходить пути только по пешеходным переходам, строго следить за сигналами светофора и не использовать мобильные устройства вблизи железнодорожных путей.

Мария Удовик