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Канатные дороги Красной Поляны закроют на регламентные работы

На канатных дорогах Красной Поляны в скором времени стартуют регламентные работы. В этот период туристы не смогут ими воспользоваться. В пресс-службе горного курорта рекомендовали гостям ознакомиться с графиком при планировании поездок.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

С 14 октября по 4 ноября, а также 2 декабря работы будут проводиться на канатных дорогах Восточный лес, Старт Чемпиона, Водопад Поликаря. С 21 октября до открытия зимнего сезона будут недоступны канатные дороги Аигба и Черная Пирамида. С 5 ноября закроют Реликтовый лес и Вершину, работы продлятся до 1 декабря. С 5 ноября по 5 декабря туристы не смогут воспользоваться канатной дорогой Красная Поляна.

На время проведения работ гости курорта смогут подняться на Поляну 960 на бесплатном шаттле. Туристам рекомендуют заранее планировать маршруты и следить за обновлениями.

Ранее сообщалось, что подготовку к зимнему сезону на Красной Поляне завершат до 1 декабря. Проверят и подготовят все системы, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс, принудительный спуск лавин.

Вячеслав Рыжков

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