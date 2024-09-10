Турист пытался провезти из Сочи в Абхазию более 45 кг насвая

Таможенники на пункте пропуска «Адлер» на границы Сочи с Абхазией задержали партию насвая в тайнике автомобиля. Турист пытался провезти в соседнее государство более 45 кг запрещенного вещества, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сотрудники таможни остановили автомобиль марки «Шевроле», который ехал в Абхазию. Перед прохождением таможенного контроля водитель не заполнял и не подавал пассажирскую таможенную декларацию. Инспектор спросил мужчину, везет ли он что-либо подлежащее декларированию, на что водитель дал отрицательный ответ. При этом мужчина нервничал, что вызвало у таможенников подозрения.

Машину направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В итоге в запасном колесе обнаружили тайник. Там были спрятаны пакеты с табачной смесью, предположительно насваем. Из колеса извлекли почти 20 кг вещества. Такие же пакеты нашли в салоне машины под водительским и пассажирскими сидениями, на заднем сидении в рюкзаке среди личных вещей, в рукаве куртки.

Нарушителем оказался гражданин Узбекистана. Он заявил, что вез запрещенный груз по просьбе своих знакомых в Абхазии. По словам водителя, он якобы не был знаком с таможенными правилами.

Товар изъяли и передали на экспертизу. Она показала, что вещество является насваем. Его общая масса составила 45,7 кг. В отношении нарушителя возбудили административные дела по ч. 1 ст. 16.2 и по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу и недекларирование товаров).

Вячеслав Рыжков