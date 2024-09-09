Главные новости за 9 сентября. Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин выразил соболезнования в связи со смертью основателя КВН, Почетного гражданина Сочи Александра Маслякова. Телеведущий скончался днем накануне, 8 сентября, ему было 82 года.

До конца года на улице Космической в селе Волковка в Сочи планируют решить проблему с оползневым склоном. Здесь осенью 2023 года сошел сель, жителям и ученикам 81-й школы это создало большие неудобства, общественный транспорт временно запустили по альтернативному пути.

Правоохранительные органы Сочи провели расследование инцидента, в ходе которого удалось установить личность водителя электросамоката, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Его привлекли к административной ответственности.

Авиабилеты в Сочи и обратно в бархатный сезон упали в цене на 18%. Полеты в сентябре таким образом стали более выгодными, чем месяцем ранее.

В Сочи нанесли новую разметку в двух тоннелях Дублера Курортного проспекта. На участках км 6+749 — 7+409 (тоннель №3) и км 7+797 — 8+465 (тоннель №4) применена экспериментальная для Сочи дорожная разметка «Безопасная дистанция» («Шевроны»).

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти футболиста в Сочи. Родственники погибшего выдвигают свою версию произошедшего в интернете.

В Сочи за последние пять лет в два раза выросло количество объектов сельского туризма. Рост связан с тем, что все больше туристов предпочитают отдых в экологически чистой зоне.

В детсаду №49 в Сочи закрыли две группы, детей перевели в основной корпус. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на стенах в пристройке учреждения выросли грибы.

По итогам лета 2024 года в санаториях Сочи вырос турпоток и повысились цены. Значительно выросло количество гостей, выбирающих санаторно-курортные программы.

В Сочи прошел суд над жительницей Ростовской области, которая бросала мусор в Вечный огонь в Сочи. Во время осквернения мемориала фигурантка находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.