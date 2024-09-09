В двух тоннелях Дублера Курортного проспекта в Сочи появился новый тип разметки

В Сочи нанесли новую разметку в двух тоннелях Дублера Курортного проспекта. На участках км 6+749 – 7+409 (тоннель №3) и км 7+797 – 8+465 (тоннель №4) применена экспериментальная для Сочи дорожная разметка «Безопасная дистанция» («Шевроны»), сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Смысл новой разметки в том, что водитель во время движения должен видеть не менее двух «стрелок». Это безопасная дистанция до едущего впереди автомобиля. Подобная разметка нанесена на трассе М-4 «Дон».

«В условиях плотного трафика на автодороге А-148 водителям предоставлена дополнительная возможность визуально контролировать безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. Кроме того, в указанных тоннелях нанесена также сплошная осевая разметка со структурной поверхностью для создания тактильных и шумовых эффектов при наезде на нее», –сообщили в «Черноморье».

В пресс-службе напомнили, что в марте «шевроны» появились на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский. С марта по сентябрь на этом участке не произошло ни одной аварии.

В начале сентября в тоннеле на Дублере Курортного проспекта в Сочи произошло серьезное ДТП. В столкновении иномарки и отечественного автомобиля пострадали два человека. Причиной ДТП стал небезопасный выбор дистанции.

Вячеслав Рыжков