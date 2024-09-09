Количество объектов сельского туризма в Сочи за пять лет выросло вдвое

В Сочи за последние пять лет в два раза выросло количество объектов сельского туризма. Рост связан с тем, что все больше туристов предпочитают отдых в экологически чистой зоне, пишет «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Около пяти лет назад на курорте насчитывалось порядка 10 объектов и маршрутов сельского туризма. Сейчас их количество увеличилось вдвое. Это связано с тем, что все больше туристов предпочитают отдых в экологически чистой зоне»,— отметили в мэрии.

Наиболее популярны у туристов, предпочитающих агротуризм, гастрономические путешествия. Отметили в мэрии также, что сельский туризм приносит дополнительные доходы сельскохозяйственным предприятиям. Также такой вид туризма обеспечивает занятость в селе.

Ранее сообщалось, что в бархатный сезон загрузка сочинских отелей превысит 70%. На курорте ожидают около 1,5 млн туристов. Более 50 местных санаториев и пансионатов уже забронированы на 90%.

Вячеслав Рыжков