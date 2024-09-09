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В сочинском детсаду, где на стенах выросли грибы, закрыли две группы

В детсаду №49 в Сочи закрыли две группы, детей перевели в основной корпус. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на стенах в пристройке учреждения выросли грибы. В МЦУ курорта заявили, что до 1 ноября здесь выполнят ремонт.

Фото: t.me / kub_mash

Фото: t.me / kub_mash

«Специалистами МКУ "Центр по ремонту и эксплуатации образовательных учреждений города Сочи" 01.08.2024 проведено комиссионное обследование внутренних помещений пристройки детского сада №49. По результатам обследования составлена смета, выделены средства, подрядчик будет определен до конца следующей недели, работы планируются к завершению до 1 ноября 2024 года»,— рассказали в МЦУ.

Прокомментировали в Центре также кадровый дефицит в детсаду. По информации специалистов управления по образованию и науке, в учреждении есть кадровая проблема. Несколько сотрудников уволились в связи с выходом на пенсию, по состоянию здоровья и по причине переезда в другой регион. На работу приняли двух человек, поиски новых сотрудников продолжаются.

Ранее стало известно, что проверку в детсаду организовала также прокуратура Адлерского района Сочи совместно с теруправлением Роспотребнадзора. Руководителю детсада вынесли представление.

Вячеслав Рыжков

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