В СКР требуют доклад о расследовании обстоятельств смерти футболиста в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти футболиста в Сочи. Родственники погибшего выдвигают свою версию произошедшего в интернете, сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению родственников, смерть молодого человека носит насильственный характер. Родные спортсмена недовольны промежуточными результатами следствия. В СУ СКР по Краснодарскому краю дело расследуется по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Господин Бастрыкин поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также по доводам, озвученным в публикации. Расследование продолжается.

Игрок футбольной команды LAVA из Чебоксар Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет в Сочи, где проходили всероссийские соревнования. Его тело обнаружили на берегу моря в ноябре 2023 года. Родственники погибшего уверены, что смерть спортсмена носит насильственный характер.

Вячеслав Рыжков