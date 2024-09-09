Приезжую в Сочи осудили за сжигание мусора в Вечном огне

В Сочи прошел суд над жительницей Ростовской области, которая бросала мусор в Вечный огонь в Сочи. Во время осквернения мемориала фигурантка находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 19 июня текущего года на территории Завокзального Мемориального комплекса «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи». Суд установил, что обвиняемая бросила в огонь четыре мусорных пакета. Таким образом приезжая причинила повреждения в виде налипания пластика и пепла на мемориальную звезду, засорения газовой форсунки остатками несгоревших предметов и пеплом. Также, по мнению суда, фигурантка нанесла ущерб историко-культурному наследию в РФ, а также ущерб администрации Сочи на сумму более 56,4 тыс. руб.

Подсудимая в ходе заседания вину признала полностью. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Повреждение мемориального сооружения) и приговорили к 450 часам обязательных работ.

Вячеслав Рыжков