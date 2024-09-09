Глава Сочи выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Глава Сочи Андрей Прошунин выразил соболезнования в связи со смертью основателя КВН, Почетного гражданина Сочи Александра Маслякова. Телеведущий скончался днем накануне, 8 сентября, ему было 82 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Александр Васильевич сделал непомерно многое для объединения российской молодежи вокруг традиций доброго юмора, межнациональной дружбы и любви к Родине. Посвятил свою жизнь развитию отечественного телевидения. Всегда был примерным семьянином. И, конечно, внес большой вклад в популяризацию Сочи как главного курорта страны»,— написал господин Прошунин в своем Telegram-канале.

Мэр курорта принес соболезнования родным и близким Александра Маслякова. Вместе с тем Андрей Прошунин выразил уверенность в том, что дело, в которое телеведущий вкладывал энергию, будет процветать.

В Горсобрании Сочи также выразили соболезнования после смерти артиста. В пресс-службе депутатского корпуса курорта отметили, что во многом именно благодаря господину Маслякову Сочи стал одним из главных центров развития КВН.

Александр Масляков родился в Екатеринбурге 24 ноября 1941 года. С 1964 года он вел КВН. Имеет множество наград и званий, в том числе звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Вячеслав Рыжков