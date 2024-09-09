Цены на авиабилеты в Сочи и обратно в бархатный сезон упали на 18%

Авиабилеты в Сочи и обратно в бархатный сезон упали в цене на 18%. Полеты в сентябре таким образом стали более выгодными, чем месяцем ранее, пишет «КП-"Кубань"» со ссылкой на аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сочи остается самым популярным отпускным направлением — 17% внутренних бронирований. В бархатный сезон жители страны планируют отдых на этом курорте на 13% чаще, чем в августе. Перелеты туда-обратно упали в цене в среднем на 18%.

Большинство туристов, как ожидается, прилетят в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Самары. Больше трети бронирований на курорте сделали жители столицы. В случае с Москвой длительность поездки — семь дней, а стоимость билетов туда-обратно в экономклассе – порядка 24 тыс. руб. В случае с северной столицей поездка занимает восемь дней, билеты стоят более 27,7 тыс. руб. Петербуржцы сделали около 11% бронирований.

Ранее сообщалось, что в сентябре в большинстве отелей Сочи наблюдается снижение стоимости проживания. Сильнее всего подешевели услуги четырех- и пятизвездочных средств размещения. В бархатный сезон на курорте ожидают принять около 1,5 млн туристов.

Вячеслав Рыжков