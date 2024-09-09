В сочинской Волковке построят подпорные стены для защиты от оползней

До конца года на улице Космической в селе Волковка в Сочи планируют решить проблему с оползневым склоном. Здесь осенью 2023 года сошел сель, жителям и ученикам 81-й школы это создало большие неудобства, общественный транспорт временно запустили по альтернативному пути, напомнил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр выехал на место и вместе с заместителями, подрядчиками и местными жителями обсудил этапы и график проведения работ. Уже начали работу буровые установки. Запланировано строительство двух подпорных стен протяженностью 240 и 120 м. Как только они будут готовы, для местных жителей вновь запустят по привычному маршруту автобусы №146 и №154.

Еще одну подпорную стену построят на улице Армавирской на берегу Западного Дагомыса. Треть свай здесь уже установили, всего их будет 177. К декабрю планируют остановить разрушение берега и снизить риск подтоплений для территории с жилыми домами.

«Всего в нашем городе с его сложным рельефом около 700 оползневых точек. Все они под наблюдением, принимаем меры для обеспечения безопасности людей»,— отметил господин Прошунин.

Мэр отметил, что со временем необходимо найти путь комплексного решения задач по берегоукреплению и защите. В этой работе будут участвовать профильные региональные и федеральные ведомства.

Вячеслав Рыжков