В Сочи водителя электросамоката осудили за наезд на пешехода

Правоохранительные органы Сочи провели расследование инцидента, в ходе которого удалось установить личность водителя электросамоката, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Сочи Фото: ЧП Сочи

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний молодой человек, которого после всех процессуальных действий доставили в суд. Обвиняемого признали виновным в совершении административного правонарушения. Молодому человеку назначили наказание в виде однодневного административного ареста.

Ранее сообщалось, что в Сочи по данному инциденту Следственный отдел Центрального района возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушения правил, регламентирующих безопасную эксплуатацию транспортных средств). На видео с происшествием видно, что на одном электросамокате передвигались двое лиц.

Мария Удовик