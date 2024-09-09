Смерть экс-главы Марий Эл, форум Kazan Digital Week и результаты выборов депутатов

Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев ушел из жизни. Он занимал должность главы региона с 2017 года. В 2022 году Александр Евстифеев объявил, что уходит в отставку.

В Казани в пятый раз стартовал форум Kazan Digital Week. На форуме министр цифрового развития, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин презентовал раису республики Рустаму Минниханову обновленное приложение «Народный инспектор». С его помощью жители Татарстана смогут сообщать о нарушениях и получать за это компенсацию в размере 25% от штрафа, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Татарстана. Житель республики может получить почти 1,5 тыс. руб. за видео с выездом машины на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления.

Татарстан стал первым регионом России, в котором все 319 государственных и муниципальных услуг доступны для местных жителей в электронном виде. В будущем в республике планируют предоставлять услуги через интернет без посещения организаций и МФЦ.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев на пленарном заседании Kazan Digital Week рассказал, что к 2030 году планируют увеличить число кадров, занятых в IT, на 1,5 млн человек. 900 тыс. специалистов могут прийти в профессию через Единую платформу для обучения школьников и студентов, 400 тыс. — через Программу дополнительного обучения талантливых школьников современным языкам программирования. Еще 250 тыс. — через Программу обучения студентов второй специальности.

8 сентября явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%. 76,7% избирателей проголосовали за кандидатов партии «Единая Россия», 10,5% — за КПРФ, 4,4% — за ЛДПР, 4,2% — за партию «Новые люди», 3,2% — за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В Минздраве Татарстана не подтвердили информацию о смерти от лихорадки Западного Нила. Сегодня в СМИ распространилась информация о смерти двух человек от этого заболевания. 6 пациентов с лихорадкой Западного Нила, в том числе в тяжелом состоянии, продолжают получать стационарную помощь.

Промышленную трубу кирпичного завода Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района включат в реестр объектов культурного наследия. Эксперты объяснили, что объект обладает архитектурной и исторической ценностью. Это единственная сохранившаяся часть кирпичного завода XIX века.

Летом 2024 года на муниципальных пляжах Казани удалось спасти жизни 13 гражданам, среди которых 5 детей. Первую помощь оказали 136 отдыхающим. Количество погибших за купальный сезон 2024 года составило 9 человек. Погибшие утонули в неорганизованных для купания местах.

Диана Соловьёва