Промышленную трубу кирпичного завода Паулуччи включат в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Труба находится в селе Ключищи Верхнеуслонского района. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Татарстана по охране объектов ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленную трубу завода Паулуччи признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Промышленную трубу завода Паулуччи признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Эксперты выявили, что объект обладает архитектурной и исторической ценностью. Промышленная труба представляет собой единственную сохранившуюся часть исторического кирпичного завода XIX века.

Как сообщает пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН, объект является образцом промышленной архитектуры Поволжья с декоративными элементами, которые выполнили в стиле кирпичной эклектики конца XIX в.

В конце XIX в. в селе Ключищи маркизы Паулуччи построили усадьбу с флигелями. Тогда же и открыли кирпичный завод. На заводе трудилась значительная часть работоспособного населения села и окрестностей.

Сейчас промышленная труба не используется и находится в аварийном состоянии.

Диана Соловьёва