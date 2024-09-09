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Раису Татарстана презентовали обновленное приложение «Народный инспектор»

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин презентовал раису республики Рустаму Минниханову обновленное приложение «Народный инспектор». Презентация состоялась сегодня на форуме Kazan Digital Week, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Жители Татарстана через приложение смогут сообщать о нарушениях ПДД и за это получать компенсацию в размере 25% от штрафа, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях.

Обновленное приложение проходит последние этапы модерации. В ближайшие дни оно может появиться на всех площадках.

В этом году форум Kazan Digital Week проводится в пятый раз (в онлайн и офлайн формате). В форуме принимают участие более 16 тыс. человек.

Диана Соловьёва

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