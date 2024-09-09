В будущем в Татарстане планируют предоставлять электронные услуги без посещения организаций и МФЦ. Об этом рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Kazan Digital Week, сообщает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане будут предоставлять электронные услуги без посещения организаций и МФЦ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане будут предоставлять электронные услуги без посещения организаций и МФЦ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Татарстан стал первым регионом России, в котором все 319 государственных и муниципальных услуг доступны для местных жителей в электронном виде.

В рамках подписанного в 2023 году на Kazan Digital Week соглашения в республике идет работа по переводу учреждений на операционную систему «Астра Линукс». До конца 2024 года переход осуществят около 140 тыс. рабочих мест.

Сейчас к интернету подключили более 10,5 тыс. социальных организаций. 86% домохозяйств Татарстана обеспечили доступом в интернет.

В республике работает около 3,3 тыс. IT-компаний. Число специалистов в сфере IT составляет 42 тыс. человек. За последние 5 лет их годовая выручка выросла до 177 млрд руб. Этот показатель в 2 раза больше, чем в 2023 году.

Диана Соловьёва