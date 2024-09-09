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Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%

8 сентября, в день выборов депутатов Госсовета Татарстана, явка избирателей составила 71,6%. Об этом рассказал раис республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%

Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По предварительным результатам избиратели проголосовали:

  • 76,7% — за кандидатов партии «Единая Россия»;
  • 10,5% — за КПРФ;
  • 4,4% — за ЛДПР;
  • 4,2% — за партию «Новые люди»;
  • 3,2% — за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Рустам Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активное участие в голосовании и членов избирательных комиссий за организацию избирательного процесса.

В день выборов 13 семей Татарстана выиграли автомобиль Lada Vesta и 12 iPhone 15.

Диана Соловьёва

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Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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