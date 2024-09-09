Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%
8 сентября, в день выборов депутатов Госсовета Татарстана, явка избирателей составила 71,6%. Об этом рассказал раис республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По предварительным результатам избиратели проголосовали:
- 76,7% — за кандидатов партии «Единая Россия»;
- 10,5% — за КПРФ;
- 4,4% — за ЛДПР;
- 4,2% — за партию «Новые люди»;
- 3,2% — за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Рустам Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активное участие в голосовании и членов избирательных комиссий за организацию избирательного процесса.
В день выборов 13 семей Татарстана выиграли автомобиль Lada Vesta и 12 iPhone 15.
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