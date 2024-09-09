8 сентября, в день выборов депутатов Госсовета Татарстана, явка избирателей составила 71,6%. Об этом рассказал раис республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По предварительным результатам избиратели проголосовали:

76,7% — за кандидатов партии «Единая Россия»;

10,5% — за КПРФ;

4,4% — за ЛДПР;

4,2% — за партию «Новые люди»;

3,2% — за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Рустам Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активное участие в голосовании и членов избирательных комиссий за организацию избирательного процесса.

В день выборов 13 семей Татарстана выиграли автомобиль Lada Vesta и 12 iPhone 15.

Диана Соловьёва