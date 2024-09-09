Летом 2024 года на муниципальных пляжах Казани удалось спасти жизни 13 гражданам, среди которых 5 детей. Об этом рассказал начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За лето 2024 года на муниципальных пляжах Казани спасли 13 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ За лето 2024 года на муниципальных пляжах Казани спасли 13 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первую помощь оказали 136 отдыхающим. На каждом пляже Казани дежурило до 4 спасателей. На пляжах «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье» установили 2 дополнительных спасательных поста. Случаев гибели во время работы спасателей на муниципальных пляжах не зафиксировано.

Сотрудники МВД Казани летом патрулировали пляжи и места отдыха. Они пресекли 57 нарушений общественного порядка. Среди нарушений выявили мелкое хулиганство, появление в состоянии опьянения и распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Количество погибших за купальный сезон 2024 года составило 9 человек. Среди утонувших нет детей. Случаи гибели произошли в неорганизованных для купания местах. В 6 случаях погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, еще в 3 случаях люди купались в темное время суток.

В аналогичный период 2023 года утонуло 13 человек, среди которых был 1 случай гибели ребенка.

Диана Соловьёва