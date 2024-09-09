За лето 2024 года на муниципальных пляжах Казани спасли 13 человек
Летом 2024 года на муниципальных пляжах Казани удалось спасти жизни 13 гражданам, среди которых 5 детей. Об этом рассказал начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин на деловом понедельнике.
За лето 2024 года на муниципальных пляжах Казани спасли 13 человек
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Первую помощь оказали 136 отдыхающим. На каждом пляже Казани дежурило до 4 спасателей. На пляжах «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье» установили 2 дополнительных спасательных поста. Случаев гибели во время работы спасателей на муниципальных пляжах не зафиксировано.
Сотрудники МВД Казани летом патрулировали пляжи и места отдыха. Они пресекли 57 нарушений общественного порядка. Среди нарушений выявили мелкое хулиганство, появление в состоянии опьянения и распитие алкогольных напитков в общественных местах.
Количество погибших за купальный сезон 2024 года составило 9 человек. Среди утонувших нет детей. Случаи гибели произошли в неорганизованных для купания местах. В 6 случаях погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, еще в 3 случаях люди купались в темное время суток.
В аналогичный период 2023 года утонуло 13 человек, среди которых был 1 случай гибели ребенка.