Польский министр отклонился от курса

Регулярные призывы Украины к союзникам активнее поддерживать ее в конфликте с Россией нашли отклик у польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. В интервью The Financial Times тот допустил, что польская ПВО могла бы сбивать российские ракеты в небе над западной частью Украины. По его мнению, такой шаг не втянул бы Польшу и ее союзников по НАТО в прямое столкновение с Россией. В Североатлантическом альянсе, впрочем, с такой постановкой вопроса не согласились, посоветовав Польше советоваться с партнерами, прежде чем предпринимать какие-либо действия, затрагивающие всех членов НАТО. В Москве же и вовсе увидели в словах господина Сикорского доказательство наличия у Варшавы планов присоединения к Польше Западной Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что следует говорить не о возможности, а об «обязанности» Варшавы сбивать российские ракеты в украинском небе, до того как они войдут в воздушное пространство Польши

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images Глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что следует говорить не о возможности, а об «обязанности» Варшавы сбивать российские ракеты в украинском небе, до того как они войдут в воздушное пространство Польши

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

За все время полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной Киев неоднократно просил своих западных союзников активнее включиться в конфликт. Одна из таких просьб — создать над украинской территорией «воздушный зонтик», так чтобы как минимум страны-соседи, входящие в НАТО, могли бы сбивать российские ракеты в украинском небе. В альянсе подобные обращения систематически отвергали, и вот настойчивые просьбы Киева, похоже, все-таки нашли отклик у главы МИД Польши Радослава Сикорского.

В интервью британской газете The Financial Times польский министр заявил, что речь идет не о возможности, а об «обязанности» Варшавы сбивать российские ракеты в украинском небе до того, как они войдут в воздушное пространство Польши.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность»,— сказал господин Сикорский.

При этом министр сделал акцент именно на обеспечении безопасности граждан Польши, а не на помощи Украине. «Лично я считаю, что, когда вражеские ракеты находятся на пути к нашему воздушному пространству, речь идет о законной мере самообороны, поскольку, как только они пересекут наше воздушное пространство, риск попадания осколков в кого-либо становится значительным»,— пояснил глава МИД Польши.

Как отметила The Financial Times, летом Варшава и Киев заключили двустороннее соглашение о безопасности, в котором помимо прочего обязались изучить возможность «перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных в направлении территории Польши». Правда, в соглашении оговаривалось, что подобный шаг требовал бы согласования с «заинтересованными государствами и организациями».

Другими словами, даже принятое на двусторонней основе решение должно было получить одобрение со стороны союзников по НАТО. При этом ранее генсек альянса Йенс Столтенберг категорически отверг подобную возможность, мотивировав свое мнение рисками втягивания военного блока в прямую конфронтацию с Россией.

Тем не менее господин Сикорский настаивает, что неоднократное проникновение в польское воздушное пространство ракет и беспилотников — как утверждают в Варшаве, российских — создает серьезные риски для безопасности граждан страны.

Поэтому, по его мнению, для минимизации рисков ракеты надо сбивать над Украиной. «Украинцы сказали нам: "Пожалуйста"»,— добавил дипломат.

Последний инцидент из тех, на которые ссылался господин Сикорский, произошел 26 августа, когда в польском небе оказался некий «воздушный объект». Начальник оперативного командования ВС Польши Мацей Клиш отметил, что траектория полета, скорость и высота объекта говорили о том, что ракетой он не был, а значит, речь могла идти о дроне.

И хотя ни судьбу беспилотника, ни его принадлежность, ни тот факт, что это действительно был БПЛА, достоверно установить не удалось, инцидент крайне взволновал польское общество. Согласно свежему опросу, проведенному компанией SW Research для газеты Rzeczpospolita, 58,5% поляков считают, что военные должны сбивать объекты, пролетающие над территорией Польши во время российских ударов по украинским целям, даже если нет уверенности в том, что представляют собой эти объекты. Противоположного мнения придерживаются 22,1% респондентов, а 19,4% не смогли определиться с позицией. Интересно, что женщины активнее поддерживают перехват объектов (60,8%), чем мужчины (55%).

Оперативное командование ВС Польши 2 сентября отчиталось, что ранним утром из-за «интенсивной активности дальней авиации РФ, связанной с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории» в воздух были подняты польские самолеты и истребители союзников для обеспечения безопасности воздушного пространства республики.

Однако все изложенные обстоятельства не заставили функционеров НАТО пересмотреть свое отношение к украинской просьбе.

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, комментируя слова господина Сикорского, заявил: «Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине. И сделать все возможное, чтобы избежать эскалации. Именно в этом заключается последовательный курс НАТО с самого начала войны». По его словам, в НАТО «уважают суверенное право каждого союзника обеспечивать национальную безопасность», однако советуют всегда консультироваться, «прежде чем предпринимать что-либо, что может иметь последствия для всех».

Между тем в Москве в словах Радослава Сикорского разглядели далеко идущие планы Польши на Западную Украину. В комментарии телеканалу RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Варшаве «не видят эту землю иначе чем своей, поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей». По ее словам, «польским идеологам нужна Западная Украина».

Алексей Забродин