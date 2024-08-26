Палестина направит запрос на членство в БРИКС

После участия в октябрьском саммите БРИКС в Казани Палестина направит запрос на присоединение к объединению. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ», сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль на пресс-конференции в «России cегодня».

«Сам факт приглашения (на саммит.— “Ъ”) является позитивным посланием палестинскому народу, палестинскому руководству и знаком поддержки с российской стороны палестинского народа и даже личной поддержки Путиным Аббаса»,— сказал посол. «Мы понимаем, что БРИКС составляет 40% мировой экономики. И мы понимаем, что мы свидетели создания нового миропорядка»,— отметил он.

По его словам, «президент Владимир Путин дал обещание, что сессия (на саммите БРИКС.— “Ъ”) будет посвящена полностью Палестине». «Поэтому у нас самые положительные ожидания от саммита»,— добавил Абдель Хафиз Нофаль.

С 12 по 14 августа президент Палестины Махмуд Аббас находился в Москве по приглашению президента Владимира Путина. Во время этой встречи российский лидер пригласил Палестину на предстоящий саммит БРИКС.

Подробнее о переговорах Владимира Путина и Махмуда Аббаса — в материале «Ъ» «Ближневосточный урегулировщик».

Лариса Орлова