Ближневосточный урегулировщик

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в резиденции в Ново-Огарево палестинского лидера Махмуда Аббаса. В ходе публичной части встречи господа Путин и Аббас говорили о необходимости создания палестинского государства в соответствии со множеством резолюций Совбеза ООН, а также — что выглядит несколько более реалистичным и достижимым — скорейшего прекращения огня в Газе. Насколько последнее возможно, станет понятно после начала 15 августа нового раунда непрямых переговоров между Израилем и базирующейся в Газе палестинской группировкой «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Махмуд Аббас поблагодарил Владимира Путина за поддержку идеи создания полноценного палестинского государства и назвал Россию «одним из самых дорогих друзей палестинского народа»

Фото: пресс-служба президента РФ Махмуд Аббас поблагодарил Владимира Путина за поддержку идеи создания полноценного палестинского государства и назвал Россию «одним из самых дорогих друзей палестинского народа»

Фото: пресс-служба президента РФ

Палестинского лидера ждали в Москве еще в ноябре, однако тогда он был вынужден отложить визит по причине «сложной ситуации» на Ближнем Востоке (такую формулировку использовал замглавы МИД РФ Михаил Богданов). В первую очередь имелась в виду война Израиля с палестинской группировкой «Хамас», начавшаяся 7 октября после ее нападения на израильскую территорию. Война продолжается, и ситуация более простой не стала, но Махмуд Аббас все-таки решил воспользоваться приглашением.

Открывая переговоры в Ново-Огарево, Владимир Путин отметил: «Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны». По его словам, в Москве переживают «за потери среди гражданского населения» Газы: «По данным ООН, это уже 40 тыс. человек, и в основном, главным образом это женщины и дети». При этом с каждым днем усиливается гуманитарная катастрофа. В связи с этим российский лидер напомнил: Москва направила в Палестину более 700 тонн гуманитарных грузов (речь идет о периоде с октября 2023 года по июль 2024-го).

Владимир Путин также отметил, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта. По его словам, «корни этой проблемы уходят далеко в прошлое» и связаны с игнорированием резолюций ООН о создании на территории Палестины двух государств — арабского и еврейского.

«Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения ООН и прежде всего создать полноценное палестинское государство»,— подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, Махмуд Аббас поблагодарил Владимира Путина за такую позицию, назвав РФ «одним из самых дорогих друзей палестинского народа». Вслед за господином Путиным он также упомянул о резолюциях Совбеза ООН и раскритиковал всемирную организацию за неспособность помочь в создании палестинского государства. При этом, по мнению господина Аббаса, в бессилии ООН виноваты США, которые до июня этого года блокировали все резолюции с призывами к прекращению огня в Газе.

Заглядывая в будущее, Махмуд Аббас подчеркнул, что палестинцы не согласятся с любыми возможными инициативами, подразумевающими их выселение с Западного берега реки Иордан (который, напомним, контролирует Махмуд Аббас и его соратники по движению «Фатх») и из Газы (где до недавних пор властвовала группировка «Хамас»). «Мы это не примем, не примем экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега, из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в XX веке: в 1948 году, в 1967 году. И мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей»,— обратился палестинский лидер к Владимиру Путину.

В последний раз Махмуд Аббас был в России в ноябре 2021 года — его встреча с президентом Путиным проходила в Сочи. В октябре 2022 года политики встречались в Казахстане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. С начала войны в Газе российский и палестинский лидеры трижды беседовали по телефону. За этот же период Россию четырежды посетили представители «Хамаса» — главные соперники движения «Фатх». Последний визит хамасовцев в Москву проходил в конце июня — делегацию радикального движения возглавлял замглавы группировки Муса Абу Марзук.

Среди задач, которые стоят сейчас перед Махмудом Аббасом,— внутрипалестинское примирение.

«Фатх», «Хамас» и другие группировки так и не могут договориться о создании правительства национального единства. А без этого достижение долгосрочных целей вроде создания признанного всеми палестинского государства невозможно. Переговоры между разными палестинскими силами по этому вопросу за последние месяцы проходили, в частности, в Пекине и Москве.

Если бы Палестина говорила единым голосом, решать более экстренные задачи, вероятно, тоже было бы проще. Ключевая из них — успешное завершение переговоров по Газе при посредничестве США, Катара и Египта. Начало следующего раунда ожидается 15 августа в Дохе — и «Хамас», и Израиль уже дали понять, что заинтересованы в продолжении непрямых контактов. Хамасовцев в этом поддерживает и Махмуд Аббас: он не раз призывал международное сообщество надавить на Израиль, чтобы тот согласился на сделку. Правда, в открытой части встречи с Владимиром Путиным господин Аббас эту тему затрагивать не стал.

Как пишет израильская газета «Гаарец», посредники — в первую очередь США — настроены во что бы то ни стало добиться заключения перемирия.

Вашингтон, по данным издания, пригрозил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху: если тот сорвет переговоры, то США изменят политику в отношении Израиля. До сих пор позиция администрации Джо Байдена заключалась в том, что вина за срыв переговоров ложится исключительно на «Хамас», теперь же Белый дом видит главное препятствие в позиции еврейского государства, пишет газета.

При этом накануне переговоров, как это часто бывает, не обошлось без игры на обострение. Так, Израиль 10 августа нанес удар по зданию школы в районе Ат-Табаин в центре Газы, в результате чего, как утверждает палестинская сторона, погибло более 90 человек. В израильской армии заявили, что атаковали «оперативный центр управления "Хамаса"».

А 12 августа Абу Обейда, представитель Бригад Аль-Кассама — военного крыла «Хамаса», заявил, что группировка убила одного из израильских заложников. Это первый с октября случай, когда хамасовцы публично объявили об убийстве заложника. И атмосферу перед новым раундом переговоров это точно не улучшило.

Эльнар Байназаров