Польша подняла военные самолеты из-за активности дальней авиации России

Вооруженные силы Польши сообщили, что на фоне активности дальней авиации России в небо была поднята военная авиация страны и союзников НАТО. Там уточнили, что польские самолеты совершили полет в районе юго-восточной части страны.

«С раннего утра наблюдается интенсивная активность дальней авиации РФ с нанесением ударов по объектам, находящимся в том числе на западе Украины… Оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией»,— сообщило оперативное командование армии Польши в соцсети Х.

Утром 26 августа в Киеве, Одессе, Ивно-Франковске, Виннице, Житомире, Луцке, Хмельницком, а также в Львовской, Полтавской и Черниговской областях прогремели взрывы. Энергетическая компания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электричества по всей стране.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».