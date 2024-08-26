Главные новости к утру 26 августа

В Саратове и Энгельсе обломки беспилотников упали на многоэтажные дома. В областном центре есть пострадавшие, один человек госпитализирован. Еще два человека ранены в Белгородской области.

Российские НПЗ в августе резко увеличили экспорт мазута, который теперь стремится к рекордным значениям нынешнего года. За первые 23 дня месяца РФ экспортировала 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 200 тыс. тонн превышает объем поставок в июле. Подробнее

Судья парижского суда продлил содержание под стражей создателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов. Миллиардер был задержан вечером 24 августа. О причинах

Сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс, выяснил «Ъ». Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы. О проблеме

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился продлить присутствие двух авианосных групп на Ближнем Востоке. Изначально предполагалось, что прибывшая группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln сменит группу с USS Theodore Roosevelt.

СКР завершил расследование уголовного дела бывшего начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева, узнал «Ъ». Подполковник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в разглашении банковской и налоговой тайны. По версии следствия, полицейский действовал вопреки интересам службы, помогая юридическому бюро, где адвокатом работала его жена. О деле

Советник по безопасности Reuters погиб в Краматорске. Два журналиста получили ранения.

Белый дом с 2025 года приступит к фиксации результатов реформы разрешительной деятельности, узнал «Ъ». Решение выросло из трехлетнего эксперимента по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности — из-за того, что зафиксировать его итоги до 1 сентября власти не успели, на 2025 год на время законодательной работы «пилот» продлят и дополнят новыми режимами. Подробнее

О предстоящих 26 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».