Главные новости за 23 августа. Сочи

Ранее судимый лжесоцработник ограбил 84-летнюю пенсионерку в Сочи. Средства успели изъять.

В Сочи растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Наибольшее количество зараженных — дети, их около 87% от общего числа.

Три машины столкнулись в Сочи и повредили фонарный столб. Поврежденная конструкция упала на другие два автомобиля и участника ДТП.

В Сочи решат вопрос с нехваткой автобусов. Депутат ЗСК уточнил, что вопрос находится на контроле.

Туриста, разыскиваемого Интерполом более восьми лет, задержали в Сочи. Злоумышленника удалось обнаружить благодаря системе видеонаблюдения.

Три канатные дороги в Красной Поляне возобновили работу. Некоторые туристические объекты Розы Хутор также заработали.

Сочинские спасатели эвакуировали подростка. Молодой человек сорвался с 15-метровой высоты в районе Форелевого хозяйства.

Иномарка нарушила ПДД, что привело к аварии с мотоциклистом. Водитель двухколесного транспорта получил переломы обеих голеней.

Власти Сочи выделят на модернизацию систем водоснабжения 35 млрд руб. В следующем году в Сочи начнут строить 81 км новых коммуникативных сетей.

Губернатор Кубани поручил мэру Сочи защитить реликтовый лес от застройки. На каждом кв. м территории произрастает до четырех видов растений, занесенных в Красную книгу, а также вековые деревья.