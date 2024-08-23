Губернатор Кубани поручил мэру Сочи защитить реликтовый лес от застройки

Губернатор Краснодарского края поручил главе Сочи Андрею Прошунину разобраться с вопросом возможной застройки 9 гектаров реликтового леса в районе Мамайки. Инициатива направлена на сохранение природной территории, которая сейчас находится под угрозой превращения в зону отдыха с гостиницами, сообщил глава края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вениамин Кондратьев Фото: Телеграм-канал Вениамин Кондратьев

Сразу после съезда фермеров губернатор Вениамин Кондратьев отправился в Сочи, где ему стало известно о застройке 9 га реликтового леса в районе Мамайки. На каждом кв. м территории произрастает до четырех видов растений, занесенных в Красную книгу, а также вековые деревья. Губернатор выразил недоумение по поводу того, что зеленый участок отдают под строительство гостиницы.

«Считаю, что лес должен оставаться лесом. Мы обязаны сохранить это богатство для следующих поколений»,— резюмировал глава края.

Мария Удовик

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