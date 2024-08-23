Мотоциклист получил переломы обеих голеней в Сочи
Вчера днем, 22 августа, на улице Донская в Центральном районе Сочи автомобиль марки Dodge нарушил ПДД, что привело к аварии с мотоциклистом. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Сочи.
Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи
Водитель автомобиля марки Dodge пытался повернуть налево через сплошную линию разметки не уступил дорогу встречному мотоциклисту. Нарушение привело к столкновению, в результате которого водитель мотоцикла получил переломы обеих голеней.
На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь. Мотоциклиста госпитализировали в городскую больницу.
Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Porsche нарушил ПДД и сбил мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта и его пассажирка получили различные травмы. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших
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