Мотоциклист получил переломы обеих голеней в Сочи

Вчера днем, 22 августа, на улице Донская в Центральном районе Сочи автомобиль марки Dodge нарушил ПДД, что привело к аварии с мотоциклистом. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Водитель автомобиля марки Dodge пытался повернуть налево через сплошную линию разметки не уступил дорогу встречному мотоциклисту. Нарушение привело к столкновению, в результате которого водитель мотоцикла получил переломы обеих голеней.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь. Мотоциклиста госпитализировали в городскую больницу.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Porsche нарушил ПДД и сбил мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта и его пассажирка получили различные травмы. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших

Мария Удовик

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