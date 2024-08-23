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В Сочи растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди детей

В Сочи растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Наибольшее количество зараженных — дети, их около 87% от общего числа, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Меры профилактики и предотвращения увеличения заболеваемости обсудили на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Специалисты отметили, что случаи заражения чаще всего регистрировались среди туристов — 65%.

В связи с ростом заболеваемости на курорте усилили меры по санитарной очистке общественных территорий. Кроме того, специалистами взят на особый контроль уровень микробиологических показателей в ряде рек.

Нурий Бзасежев

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