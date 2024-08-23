Сочинские спасатели эвакуировали подростка, сорвавшегося со скалы

Спасателям днем 22 августа пришлось эвакуировать 17-летнего подростка, который сорвался с 15-метровой скалы в районе Форелевого хозяйства, рядом с рекой Мзымта. Об этом сообщает «Кубань-СПАС» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС» Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС»

Сигнал о происшествии поступил на службу «112». Поисковые работы заняли около часа, пострадавшего обнаружили спасатели Адлерского АСО на высоте 7-8 метров над руслом реки. Выяснилось, что молодому человеку удалось зацепиться за ветки и избежать падения на острые камни.

Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его медикам и сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Нурий Бзасежев

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