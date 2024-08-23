Сочинцы пожаловались депутату ЗСК на нехватку автобусов

Депутату Законодательного собрания Краснодарского края Борису Юнанову поступило коллективное обращение жителей Хосты на нехватку общественного транспорта и дефицит остановок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий.

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В ходе личного приема сочинцы обратились к депутату с просьбой оборудовать автобусную остановку по улице Ручей Видный, а также запустить дополнительные городские автобусные маршруты. Кроме того, жители затронули тему содержания детских дворовых площадок.

По словам Бориса Юнанова, заданные вопросы находятся на контроле. Дальнейшие действия будут приняты после уточнения информации в мэрии курорта.

Нурий Бзасежев

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