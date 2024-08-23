В результате нарушения ПДД водителем Nissan пострадали пять автомобилей

Сегодня, 23 августа, в Сочи произошло ДТП с участием трех машин, последняя из которых снесла фонарный столб. Поврежденная конструкция упала на три автомобиля, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе городского ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По предварительной информации, водитель Nissan не выбрал скорость, обеспечивающую должный контроль над транспортным средством, что привело к заносу и столкновению с автомобилем Toyota. После первичного удара Nissan продолжил движение и столкнулся с автомобилем Ford. В результате дальнейшего столкновения Nissan отбросило на бетонное ограждение и фонарный столб, расположенные слева от дороги.

Повреждения от удара привели к разрушению ограждения и освещения, а упавшие конструкции нанесли ущерб стоящим на встречной полосе автомобилям марки Chery и Kia. Конструкция также повредила Toyota.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства аварии. Пострадавших нет. Ведется работа по устранению последствий и восстановлению дорожного движения.

Мария Удовик

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