Власти Сочи выделят на модернизацию систем водоснабжения 35 млрд рублей

В Сочи планируют усилить шесть существующих систем водоснабжения и построить один новый комплекс очистки. На реализацию инициатив власти выделят 35 млрд руб., сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В условиях сильного летнего наплыва туристов и жаркой погоды город сталкивается с проблемами в системе водоснабжения, уточнил мэр. В ответ на обращения жителей, мэрия города проводит работу по корректировке графика работы котельных и распределению нагрузки на коммунальные предприятия. Круглосуточные дежурные группы оперативно реагируют на аварии и устраняют неполадки.

Для стабилизации ситуации и улучшения инфраструктуры в следующем году в Сочи начнут строить 81 км новых коммуникативных сетей. На реализацию нового проекта в Сочи направят 5,3 млрд руб. в рамках первой стадии программы комплексного развития.

Мэр Сочи также дал указание усилить контроль за незаконными стоками и взаимодействие с Роспотребнадзором. Сейчас специалисты проверяют район Мамайки, где уже задействованы службы Водоканал, Водосток и районная администрация.

Мария Удовик

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