В Сочи задержали туриста, разыскиваемого Интерполом более 8 лет

В Хостинском районе Сочи правоохранители задержали 58-летнего приезжего, разыскиваемого Интерполом. Турист находился в бегах более восьми лет, сообщает пресс-служба краевой Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Савва Приходько, Коммерсантъ Фото: Савва Приходько, Коммерсантъ

По данным ведомства, нарушителя обнаружили с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город», которая зафиксировала его на ул. Черноморской. Прибывшие по адресу сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его полицейским.

Подозреваемый разыскивался полицией Молдовы с 2016 года. По предварительной информации, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Нурий Бзасежев

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