Ранее судимый лжесоцработник ограбил 84-летнюю пенсионерку в Сочи

В Лазаревском районе Сочи 74-летний мужчина, представившись соцработником, похитил все сбережения у 84-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Злоумышленник убедил пожилую женщину в том, что помогает с оформлением дополнительной выплаты для «Детей войны». Оказавшись в квартире, он нашел в комоде 82 тыс. руб. и забрал их себе.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали мошенника, который ранее уже был судим. Похищенные деньги изъяли. Против него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража с проникновением).

Мария Удовик

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