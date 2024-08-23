Ранее судимый лжесоцработник ограбил 84-летнюю пенсионерку в Сочи
В Лазаревском районе Сочи 74-летний мужчина, представившись соцработником, похитил все сбережения у 84-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.
Фото: пресс-служба УВД Сочи
Злоумышленник убедил пожилую женщину в том, что помогает с оформлением дополнительной выплаты для «Детей войны». Оказавшись в квартире, он нашел в комоде 82 тыс. руб. и забрал их себе.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали мошенника, который ранее уже был судим. Похищенные деньги изъяли. Против него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража с проникновением).
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram