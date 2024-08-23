Три канатные дороги в Красной Поляне возобновили работу

После временного закрытия из-за неблагоприятных погодных условий три канатные дороги в Красной Поляне — «Реликтовый лес», «Вершина» и «Красная Поляна» — возобновили работу. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Красной Поляне приостановили работу семи канатных дорог, включая «Реликтовый лес», «Вершина», «Аибга», «Черная пирамида», «Восточный лес», «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря». Это решение было обусловлено обеспечением безопасности туристов на фоне дождей и ветра.

В это же время на курорте «Роза Хутор» также временно приостановили работу подвесные мосты, «Вересковая тропа», «Йети парк» и другие туристические объекты. Пока работу возобновили только «Родельбан» и «Волчья скала».

Мария Удовик

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