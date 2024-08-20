Главные новости за 20 августа. Сочи

Военный спустя год добился выплаты за ранение на СВО. Мобилизованный получил 3 млн рублей.

Авиабилеты из Москвы в Сочи станут дешевле на 14% в сентябре. Во второй половине месяца стоимость билетов без багажа — от 20 тыс. руб.

Прокуратура Хостинского района направила в суд уголовное дело о мошенничестве на 750 млн руб. Преступная схема затронула более 400 человек.

После нападения коров в Сочи усилили контроль по предотвращению безнадзорного выгула сельскохозяйственных животных.

В Хостинском районе Сочи загорелся заброшенный дом. Огонь охватил 250 кв. м.

После жесткой посадки самолета в международном аэропорту Сочи возбудили уголовное дело. Воздушное судно дважды коснулось взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа.

Оперативники Сочи задержали молодого человека, который угнал автомобиль и поджег его после ДТП. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

В Сочи ищут пострадавших от незаконных действий застройщика. Злоумышленник привлекал деньги от граждан по договорам долевого строительства.

С 22 по 27 августа во время проведения конкурса «Новая волна» шоу Поющего фонтана на Медальной площади будет проходить без звукового сопровождения. В конце августа объект закроют на профилактические работы.

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