Угонщика, который поджег авто после ДТП, задержали в Красной Поляне

В Красной Поляне оперативники задержали 21-летнего жителя Волгоградской области, который угнал автомобиль «ВАЗ-2114» и поджег его после ДТП на улице Березовой. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

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Молодой человек вместе с 38-летним подельником, ранее неоднократно судимым, решили угнать автомобиль. Подельник вскрыл автомобиль и завел транспортное средство, но от поездки отказался. За руль сел 21-летний житель Волгоградской области.

Во время противозаконной поездки злоумышленник столкнулся с другим транспортным средством. Чтобы скрыть следы, угонщик поджег автомобиль, полностью уничтожив его.

Правоохранительным органам удалось задержать обоих нарушителей. Угонщик находился по адресу временного проживания, а второй пытался покинуть город и уже был на вокзале. В отношении задержанных возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Также проводят проверку по факту уничтожения чужого имущества.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что возгорание произошло в 3:55. Причины возгорания оставались не известны.

Мария Удовик

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