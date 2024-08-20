В Сочи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета

В Сочи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) из-за жесткой посадки самолета в международном аэропорту курорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗМСУТ СКР Фото: пресс-служба ЗМСУТ СКР

В воскресенье, 18 августа, самолет Boeing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший рейсом Санкт-Петербург—Сочи, совершил жесткую посадку в Международном аэропорту Сочи. При посадке воздушное судно дважды коснулось взлетно-посадочной полосы задней частью фюзеляжа.

Несмотря на инцидент, экипаж и пассажиры не пострадали. Следственные органы уже начали расследование, провели осмотр самолета и назначили экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что во время происшествия на борту было 189 пассажиров и семь членов экипажа. На время проверки судно исключат из расписания перевозок. Из-за этого авиакомпания объявила о задержке некоторых рейсов.

Мария Удовик

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