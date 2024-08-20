Поющий фонтан на Медальной площади изменит формат работы

Во время проведения конкурса «Новая волна» с 22 по 27 августа шоу Поющего фонтана на Медальной площади будет проходить без звукового сопровождения. Об этом сообщает пресс-служба ФТ «Сириуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

Время проведения шоу останется неизменным — с 21:00 до 22:00. Световое оформление также остается без изменений.

С 28 по 31 августа фонтан закроют на профилактические работы. С 1 сентября шоу вернется к привычному режиму. Программы будут проходить с 20:00 до 21:00.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram